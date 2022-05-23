Пункты ЕГЭ и ОГЭ в Нижнекамске оснастят ip-камерами и ноутбуками для офлайн-наблюдения

В Нижнекамске пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ оснастят ip-камерами и ноутбуками для офлайн-видеонаблюдения. Как будет организована сдача выпускных экзаменов, на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования Нижнекамского района Айдар Гарифуллин.

«В этом году процедура проведения экзаменов такая же, как и была до наступления Covid-19. Нынешние выпускники средней школы в 9-м классе не сдавали экзамены в пунктах, для них экзамен в таком формате впервые», — отметил докладчик.

По словам Гарифуллина, аудитории пунктов ЕГЭ оснащены ip-камерами, ОГЭ — ноутбуками для офлайн-видеонаблюдения. Во всех пунктах установлены стационарные и ручные металлоискатели, достаточное количество рециркуляторов.

ЕГЭ будет проводиться в четырех пунктах, ОГЭ — в десяти, кроме того, экзамены проводятся на базе вечерней школы №1 для ее учеников и детей с ограниченными возможностями здоровья. Также учащиеся с ОВЗ смогут сдать ГВЭ в школе-интернате (одиннадцатиклассники) и школе №12 (девятиклассники).

Для организации и проведения экзаменов в 11-х классах привлечены 410 педагогических работников, в 9-х классах — 964. Руководителями ППЭ назначены работники образовательных организаций из числа заместителей директоров, учителей.

«Уважаемые родители, утром, провожая детей на экзамены, обратите внимание на состояние здоровья ребенка, пожелайте ему удачи и легких вопросов. Также необходимо обратить внимание на то, чтобы он не забыл взять паспорт, черную гелевую ручку. Можно взять воду в прозрачной упаковке, шоколадку в нешуршащей укаковке, при необходимости — лекарственные средства. По ряду предметов допускаются дополнительные материалы», — посоветовал Айдар Гарифуллин.

Продолжительность экзаменов в 9-х классах: от 15 минут по устной части экзамена по иностранному языку до 3 часов 55 минут по русскому языку, математике, литературе и родному языку. В 11-х классах: от 14 минут до 3 часов 55 минут.

«Обращаю внимание, что в этом году есть изменения в продолжительности ЕГЭ: по иностранным языкам увеличено время на 10 минут, по обществознанию — сокращено на 25 минут, по истории — сокращено на 55 минут. За отведенное время ученики должны успеть не только выполнить работу, но и переписать ответы в бланки, так как черновики не проверяются. Дети с ОВЗ имеют право на дополнительные 1,5 часа времени», — сказал докладчик.

В Нижнекамском районе числится 2669 выпускников девятых классов, 1071 ученик окончит 11-й класс.