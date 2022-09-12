Пункт вторсырья и дворовый лагерь: на что татарстанцы потратили гранты «ЭКОволны»

На VI форуме «ЭКОволна-2022» было разработано семь инициатив от победителей республиканского конкурса социально значимых проектов. Участники получили на их реализацию до 300 тыс. рублей. Как эти проекты воплощаются в жизнь, рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Проект „Раздельный сбор отходов за счет аренды туристического оборудования“ реализуется в поселке Тенишево. Его автор Алина Ахмадишина организовала пункт приема вторичного сырья и сдает напрокат туристическое оборудование. За сортированные отходы люди получают скидку», — сказано в сообщении.

Раифское специальное учебное учреждение провело несколько просветительских мероприятий. Так, экоотряд «Витязи» уже организовал дворовой лагерь «Мое ЭКОлето» и праздник «Дыши вместе с планетой». Участниками мероприятий стали 192 человека.

В Чистополе благодаря грантам прошли квест-игры и экохакатон для школьников на лучшую цветочную композицию. Экообъединение «Про Эко» получило на их реализацию 50 тыс. рублей. Для азнакаевских школьников эколого-просветительские мероприятия проводит объединение «Друзья природы». Их проект называется «За чистое будущее».

Для дошколят в сентябре и октябре пройдут еще 13 мероприятий — лекции, мастер-классы и экскурсии. События состоятся благодаря проекту «Молодежный экологический отряд „ГринЛайт“ в поддержку социально-экологической стратегии государства», который получил 50 тыс. рублей.

В Заинске отряд «Экостайл» проведет этой осенью городской экологический фестиваль для учеников 7 — 9-х классов. Организация и проведение мероприятия обойдутся в 40 тыс. рублей. Финансовую поддержку в размере 70 тыс. рублей получил проект «Экопривычки: четвероногий друг». Участники отряда «Эко-time» в сентябре посетят приют бездомных животных, а также проведут игры в детском саду и экофестиваль по раздельному сбору отходов.