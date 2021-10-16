Пункт вакцинации в ТРЦ на проспекте Победы заработал вновь для всех желающих

Перенесенный пункт вакцинации в торгово-развлекательном центре «Южный» (проспект Победы, 91) открылся для всех желающих.

По сообщению пресс-службы мэрии Казани, у него появился отдельный вход, в связи с чем QR-код там теперь не требуется и можно привиться как в первый раз, так и повторно.

Кроме «Спутника V» и «Спутника Лайт» есть возможность вакцинации от гриппа препаратом «Ультрикс».

Мобильный пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС или полис ОМС.

Пункт вакцинации в КДК им. В.И. Ленина расширил график своей работы. Теперь он принимает с понедельника по субботу с 8:00 до 19:00.