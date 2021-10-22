news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
22 октября 2021  19:44
Эвелина Киселёва

Пункт вакцинации в Алексеевском изменит режим работы

news_top_970_100

Дополнительный пункт вакцинации от коронавируса Covid-19 в Алексеевском, расположенный по адресу: ул. Павелкина, д.18, изменил режим работы. Об этом пишет газета «Заря». 

По графику с 10.00 до 18.00 там можно будет привиться в следующие два дня — 23 и 24 октября.

«Начиная со следующей недели время работы пункта — с 8.00 до 16.00», — отмечает «Заря».

 

Фото: газета «Заря»

Алексеевцам напомнили, что только достаточная доля привитых от коронавируса жителей позволит сформировать коллективный иммунитет, без которого преодоление пандемии Covid-19 невозможно.

#Коронавирус #вакцинация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное