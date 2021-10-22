Пункт вакцинации в Алексеевском изменит режим работы

Дополнительный пункт вакцинации от коронавируса Covid-19 в Алексеевском, расположенный по адресу: ул. Павелкина, д.18, изменил режим работы. Об этом пишет газета «Заря».

По графику с 10.00 до 18.00 там можно будет привиться в следующие два дня — 23 и 24 октября.

«Начиная со следующей недели время работы пункта — с 8.00 до 16.00», — отмечает «Заря».

Фото: газета «Заря»

Алексеевцам напомнили, что только достаточная доля привитых от коронавируса жителей позволит сформировать коллективный иммунитет, без которого преодоление пандемии Covid-19 невозможно.