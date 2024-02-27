Пункт регистрации автомобилей в автосалоне на Декабристов в Казани временно не работает

Из-за ремонтных работ в здании салона «ТТС» на Декабристов прием граждан в пункте регистрации авто осуществляться не будет, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Временно исполняющий обязанности начальника отделения регистрации Дамир Каримов отметил, что получить государственную услугу можно будет в отделах технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГУ МВД России по Казани на Оренбургском тракте, 5 и на Тэцевской, 5.

Также услугу осуществляют в автосалонах «КАН-Авто», расположенных на Сибирском тракте, 48 и Оренбургском тракте, 209б и в салоне «ТТС» на проспекте Победы 194.

Госавтоинспекция Казани напоминает, что спланировать свой визит заранее и существенно сэкономить время при посещении регистрационных и экзаменационного подразделений можно, воспользовавшись online-сервисом на портале gosuslugi.ru.