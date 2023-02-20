Пункт приема гуманитарной помощи для военных и Лисичанска открылся в Иннополисе

В Иннополисе начал работу пункт приема гуманитарной помощи от общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Вещи и продукты будут передаваться военным и жителям Лисичанска, сообщает Республиканское агентство по массовым коммуникациям «Татмедиа».

Новый пункт действует в городском пространстве ArtSpace.

«Списки необходимого мы регулярно обновляем и публикуем на нашем сайте. Но есть и неизменные позиции — газовые плитки и баллоны к ним, палатки, тепловые пушки, перевязочные материалы, строительные инструменты», — перечислил координатор движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин.

В настоящее время по республике открыто 85 пунктов приема. После сбора партии вещей и продуктов отправляются на республиканский склад, где формируются поставки для военных или жителей Лисичанска. Ближайшая партия грузов будет отправлена 27 февраля — ее получат татарстанские бойцы.

Сафин уточнил, что при желании татарстанцы могут маркировать свои посылки, подписав, кому они хотят передать помощь — военным или лисичанцам.

«Каждый человек имеет свое представление, как и кому оказывать гуманитарную помощь. И мы, как общественники, организующие регулярные отправки гуманитарных колонн, обязаны учитывать это», — объяснил он.

Ознакомиться со списком вещей, которые требуются военнослужащим и жителям Лисичанска, можно на сайте ярдям.рф.