Пункт бесплатной вакцинации и стерилизации собак посетит Авиастроительный район Казани

В эту субботу мобильный пункт бесплатной стерилизации и вакцинации собак остановится в Авиастроительном районе Казани. Владельцы смогут привести своих питомцев на осмотр и процедуры с 10 утра до 2 дня, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Прием будет вестись в порядке живой очереди. Помимо перечисленных услуг, хозяева смогут чипировать животное либо повесить ему бирку на ухо, оформить ветпаспорт.

Специалисты будут принимать всех желающих на территории ветлечебницы по улице Побежимова, дом 2.