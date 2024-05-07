«Пуля прошла насквозь»: заслуженный деятель искусств РТ рассказала об отце-фронтовике

Заслуженный деятель искусств Татарстана Альфинур Хисамова присоединилась к патриотическому флешмобу «Мой герой – моя семья». Она рассказала «Татар-информу» о своем отце – участнике Великой Отечественной войны.

Габдулла Хисаметдинович Хисамов в 1942 году, в возрасте 19 лет, был направлен на боевые учения в военный лагерь для новобранцев, расположенный в марийском поселке Суслонгер.

В том же 1942 году был призван на Ленинградский фронт. И уже с автоматом в руках Габдулла Хисамов был на передовой в пехоте. А в 1943 году в одном из боев получил серьезное ранение.

«Пуля прошла насквозь, на расстоянии двух миллиметров от сердца. Был контужен. Отец пролежал в госпитале девять месяцев, но выжил», – рассказала Альфинур Хисамова.

Габдулла Хисамов награжден медалями «За участие в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Фото: предоставлено Альфинур Хисамовой

В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой – моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».

Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.

В прошлом году акция проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.