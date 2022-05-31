Пульмонолог рассказал, какими болезнями грозит курение вейпов и электронных устройств

Курение вейпов, испарителей и электронных сигарет приводит к интерстициальным заболеваниям легких. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заведующий кафедрой внутренних болезней КГМУ, главный пульмонолог Управления здравоохранения Казани Рустем Хамитов.

«До появления маркетинговых продуктов ингаляции аэрозолями в виде электронных сигарет, вейпов, айкосов, кальянов; до активного внедрения их в практику, последние 20 лет до этого было уменьшение количества курящих людей – с появлением новых продуктов эта тенденция нарушилась, особенно среди молодежи», – отметил профессор.

По словам Рустема Хамитова, этому способствовали табачные компании, которые переквалифицировались, ведь табак себя скомпрометировал: корпорации начали работать над тем, чтобы создать вейпам, кальянам и электронным сигаретам статус «менее вредный». Однако, по словам медика, это неправда, лишь маркетинговая уловка.

«С каждым годом все больше и больше появляется доказательств, что аэрозольные смеси и спрессованные стики оказывают большой вред, но вред другой. Если у пациентов, курящих активно табак, чаще всего возникают заболевания воздухоносных путей – это хроническая обструктивная болезнь легких, хронический бронхит курильщика –, то здесь это интерстициальные заболевания легких, это другой бич», – рассказал он.

Врач объяснил, что во время курения табака быстро появляются симптомы – кашель, через 10 лет одышка. А при интерстициальных заболеваниях появление «тревожных звоночков» затягивается, кашель появляется гораздо позже, но после довольно быстро развивается одышка.

К тому же, лечение таких заболеваний не до конца разработано, не так эффективно и доступно.