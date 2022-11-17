Пульмонолог: поражение легких при курении вейпов и электронок такое же, как при Covid-19

Вред от курения электронных сигарет и испарителей, так называемых, электронок и вейпов колоссальный, это доказали исследования. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный пульмонолог Управления здравоохранения Казани, заведующий кафедрой внутренних болезней КГМУ Рустем Хамитов.

«Точка приложения вреда от новых вариантов курения она немного другая. Табак в первую очередь поражает воздухоносные пути, поэтому классическое проявление табакокурения – это бронхит и его эволюция в дальнейшем в хроническую обструктивную болезнь легких. Точка приложения электронных средств и вейпинга – это сама легочная паренхима», – рассказал профессор.

Рустем Хамитов объяснил, что поражение легочной ткани при курении электронных сигарет на КТ-снимке близки к поражению легких при коронавирусе.

Сегодня во всем мире отмечают День отказа от курения.