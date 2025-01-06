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Происшествия 6 января 2025 10:18

Пулеметный завод Дегтярева подал новый иск к Минобороны на 100 млн

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Завод имени Дегтярева, который выпускает пулеметы и стрелковое оружие, подал новый иск к Министерству обороны России более чем на 100 миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС, причина подачи иска к Минобороны неизвестна. Это уже второй подобный многомиллионный иск.

В конце декабря прошлого года стало известно, что Арбитражный суд Москвы взыскал с Министерства обороны Российской Федерации 146 миллионов рублей задолженности в пользу завода.

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