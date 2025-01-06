Пулеметный завод Дегтярева подал новый иск к Минобороны на 100 млн

Завод имени Дегтярева, который выпускает пулеметы и стрелковое оружие, подал новый иск к Министерству обороны России более чем на 100 миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС, причина подачи иска к Минобороны неизвестна. Это уже второй подобный многомиллионный иск.

В конце декабря прошлого года стало известно, что Арбитражный суд Москвы взыскал с Министерства обороны Российской Федерации 146 миллионов рублей задолженности в пользу завода.