Пулеметчик, хорошо пел, играл на гармони: нижнекамка поделилась историей отца-фронтовика

Жительница Нижнекамска Райфа Давлетшина в рамках патриотического флешмоба «Мой Герой — моя семья» рассказала о своем отце Абубакире Шабанове.

Шабанов родился 1 мая 1912 года в многодетной семье, работал плотником. В 1939 году был призван на советско-финскую войну, стал пулеметчиком.

С августа 1941 по октябрь 1943 года участвовал в боевых действиях в составе 149-го стрелкового полка, потом был переброшен на Дальний Восток, на границу с оккупированной Японией частью Китая. С августа по сентябрь 1945 года принимал участие в советско-японской войне. Он сражался в Маньчжурии в составе 892-го стрелкового полка 298-й стрелковой дивизии.

Награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалью «За победу над Японией».

По словам дочери, Абубакир обладал красивым и сильным голосом широкого диапазона и хорошо играл на гармони, поэтому во время затишья играл и пел для сослуживцев. Умер от болезни в 1989 году.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.