«Пугачеву заменили Понаровской»: мюзикл о Чернобыле претендует на победу в фестивале ПФО

Менделеевский народный театр имени Ашрафа Ахунова поборется за победу на «Театральном Приволжье» с постановкой «Будем жить», посвященной участникам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, в числе которых были и менделеевцы.

Спектакль был поставлен в 2022 году режиссером народного театра Гульназ Стрелковой. Она рассказала «Татар-информу», что лично общалась с ликвидаторами аварии на ЧАЭС, а также о том, как игра юных актеров заставила рукоплескать мэтров сцены.

«Я общалась со свидетелями и ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Приглашала их на показы спектаклей. Они были тронуты, что им посвятили спектакль, благодарили за то, что я затронула тему, близкую им. Потом делились, что как будто вновь оказались в Чернобыле», — сказала собеседница агентства.

Гульназ Стрелковой также оказалась близка эта тема, она считает, что проблема не теряет актуальности и по сей день.

«Менделеевск у нас небольшой, когда я узнала, что среди ликвидаторов были мои земляки, меня это взволновало. К тому же тема Чернобыля и сейчас современна. Ей посвящено много компьютерных фильмов, снято много игр, — заметила она. — Тема тяжелая, но почему-то когда я предложила ее детям, они зацепились за нее».

Начало работы над спектаклем совпало с объявлением о начале специальной военной операции на Украине. После этого режиссер некоторое время сомневалась в правильности выбора темы.

«Тема Чернобыля — это тема Украины в том числе...Когда переселенцы с Донбасса, проживающие сегодня в Менделеевске, узнали об этом, они с восторгом восприняли идею. Приходили, рассказывали, давали какие-то рекомендации. Получилась настоящая дружба народов», — рассказала о работе над спектаклем постановщик.

Гульназ Стрелкова также поделилась, что в спектакль изначально были включены песни из репертуара Аллы Пугачевой, однако позже «по ряду причин» их пришлось заменить на композиции Ирины Понаровской. Обе певицы были в Чернобыле. Актерам из народного театра пришлось быстро переучивать репертуар. «Пугачеву заменили Понаровской. Переделывать спектакль было тяжело», — констатировала собеседница агентства.

Зрителями народного театра зачастую бывают не только менделеевцы, но и жители соседних городов — Нижнекамска, Елабуги, Набережных Челнов. В последнее время стали приезжать гости из Москвы, Санкт-Петербурга и даже из Германии и США.

В спектаклях заняты разновозрастные актеры в возрасте от пяти до 65 лет, но большей частью школьники и студенты. «Все дети у нас танцуют и поют, все они очень талантливые, сами ставят танцы, пишут песни, шьют костюмы. Берут зрителя душой, горящими глазами. Когда к нам приехал режиссер театра Кариева Ренат Аюпов, это было нечто. Я всю жизнь смотрела на него снизу-вверх, боялась к нему подходить, это знаковая личность! А он отметил наш театр, сказал — потрясающая игра актеров», — отметила режиссер.

Народный театр Ахунова — многократный победитель и лауреат международных и всероссийских конкурсов. С подготовленных артистами театра невероятных сказочных постановок в Менделеевске начинается Новый год. Помимо детских спектаклей, в репертуаре много работ на военную тему — «Письмо из Ленинграда», спектакли-мюзиклы «Мы из будущего», «Единый дом».

В Татарстане в ноябре прошлого года прошел отборочный этап Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов Приволжского федерального округа. Среди всех представленных работ театральных коллективов республики отборочная комиссия под руководством министра культуры РТ Ирады Аюповой выбрала постановку именно Менделеевского народного театра Ахунова.

Спектакль представит Республику Татарстан на окружном этапе фестиваля. Предусмотрено размещение видеоверсий спектаклей на сайте фестиваля, показы спектаклей-финалистов в регионе, голосование членов экспертного жюри.

Победители получают памятные знаки и целевые гранты на постановку нового театрального спектакля. Для детских и молодежных театров размер грантов составляет: за первое место — 250 тыс. рублей, по 200 и 150 тыс. за второе и третье места соответственно. Финал намечен на 27 марта.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — общественный проект Приволжского федерального округа для вовлечения молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования культурных и нравственных ценностей, создания условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства. Фестиваль проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.