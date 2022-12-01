Публичные цели Минмолодежи РТ помогут социализации и раскрытию потенциала молодых людей

До 6 декабря на Госуслугах продолжается голосование за выбор публичных целей Министерства по делам молодежи РТ. Любой желающий может зайти и отдать свой голос за наиболее актуальную, по его мнению, тему. Задачи направлены на раскрытие потенциала, создание условий для развития и дальнейшей социализации молодых людей. Об этом рассказал заместитель гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», председатель общественного совета при Минмолодежи РТ Александр Карпов.

«Формирование публичных целей – это простой, понятный, прозрачный механизм. Он позволяет всем небезразличным гражданам влиять на принимаемые решения. В данном случае речь идет о создании условий для детей и молодежи, раскрытие их потенциала и дальнейшей социализации», – отметил собеседник агентства.

Среди тем, вынесенных на голосование, – снятие барьеров для занятий добровольческой деятельностью, создание условий для творческой самореализации молодежи, борьба с буллингом в школе и многое другое.

Голосование продлится до 6 декабря. Публичные цели не только для Минмолодежи, но и других ведомств республики, выбираются через сервис «Госуслуги».