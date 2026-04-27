Политика 27 апреля 2026 16:37

Публицист Шахназаров: Москве стоило пересмотреть отношение к Азербайджану после визита Зеленского

Писатель и публицист Михаил Шахназаров прокомментировал сотрудничество главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает «Абзац».

Шахназаров отметил, что было опрометчиво видеть в Азербайджане стратегического партнера России – страну, которая при поддержке Израиля и Турции осуществляла агрессию в Нагорном Карабахе. Это война с христианским миром, и Азербайджан в ней участвует, подчеркнул публицист.

По его мнению, Москва должна принять меры по диаспоральным направлениям, поскольку Россия заигралась. К чему это приведет, трудно сказать, и настроения у него в этом отношении достаточно пессимистические, добавил Шахназаров.

Накануне Баку и Киев подписали шесть соглашений в рамках рабочего визита Зеленского в Азербайджан. Президент Алиев подчеркнул, что отношения двух стран опираются на прочную политическую основу и оба государства будут отстаивать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

