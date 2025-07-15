«Похитили комбикорм на 15 млн»: в Казани работников птицекомплекса судят за мошенничество

В Авиастроительном суде Казани рассматривают уголовное дело о краже комбикорма с трех площадок Птицеводческого комплекса «Ак Барс». Сумма ущерба составила порядка 15 млн рублей.

Сегодня на заседании суд допросил пострадавшего по делу.

Стоит отметить, что перед судом предстали девять человек, ранее имевших отношение к комплексу: среди них водитель, зоотехник и другие сотрудники. Подсудимые Нияз Яруллин, Татьяна Чернова, Рамиль Ягфаров, Регина Сабирова, Родион Морозов, Марат Каримуллин, Ильнар Гильфанов, Ильнар Асадуллин и Разиля Абдулкадырова обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, мошенническую схему по краже комбикорма придумали и возглавили Марат Каримуллин и Нияз Яруллин.

Из материалов дела следует, что птицеводческий комплекс «Ак Барс» закупал комбикорма у компаний-поставщиков — «Казанской мельницы» и «Государева амбара». Поставками и закупками занимались зоотехники предприятия.

После оформления заказа автомобили комплекса с водителями отправлялись за кормом. По прибытии на пункт отгрузки водители принимали груз, однако существовала определенная особенность процесса: после загрузки комбикорма в машине пломбировалось только верхнее отверстие, вторую пломбу для нижнего отверстия отдавали водителям.

Глава службы безопасности предприятия рассказал в суде, что движение автомобилей с кормом контролировалось посредством системы GPS. Однако после поступления ряда анонимных сообщений о хищениях внимание служб охраны было усилено.

Позже выяснилось, что на одном из участков маршрута некоторые автомобили временно пропадали с экранов слежения, спустя примерно 10–15 минут вновь появляясь на пути следования.

По словам главы службы безопасности, водители, будучи в сговоре с другими работниками предприятия, отключали систему отслеживания, сливали комбикорм и возобновляли дальнейшее движение по маршруту.

Опасения службы безопасности о кражах подтвердила ревизия. Общие потери комбикорма на трех площадках птицекомплекса составили порядка 600 тонн, что эквивалентно около 15 млн рублей.

Руководитель службы безопасности подчеркнул, что комбикорм обладает ограниченным сроком хранения и практически незамедлительно используется для кормления птицы, поэтому зафиксировать все хищения было физически невозможно.