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«„Птички“ приближают нашу общую Победу»: лаишевцы передали коптеры бойцам СВО
Благотворительный фонд Лаишевского района «Помощь СВОим» при поддержке местных предприятий за последний месяц передал военнослужащим на передовую три квадрокоптера DJI Mavic 3.
«Все „птички“ уже работают во благо и приближают нашу общую Победу», — рассказала «Татар-информу» руководитель фонда Марина Порфирьева.
Один из коптеров был передан бойцу из разведроты Дмитрию Дементьеву, который побывал дома в краткосрочном отпуске. Также ему передали систему защиты от дронов.
По словам собеседницы агентства, Дмитрий провел свой отпуск очень активно. Военнослужащий встретился с волонтерами, объездил множество школ, провел большое количество бесед с учениками.
«Очень важное направление нашей работы — это воспитание подрастающего поколения. Встреча с участниками СВО и привлечение детей к помощи воинам имеет существенное значение. Любовь к Родине и к ближнему своему — это залог счастливого будущего наших детей», — убеждена Марина Порфирьева.
Дмитрий также посетил Интернат слепых и слабовидящих детей, где ребята показали свои творческие способности, побеседовали о буднях солдата. Сами ребята с концертами собирают средства для помощи фронту, плетут маскировочные сети.
В молодежном центре «Белогорье» для учащихся гимназии №1 боец также рассказал о службе. Там гимназисты устраивали ярмарки и собирали подсумки для бойцов.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: Благотворительный фонд «Помощь СВОим».
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