Птицеводы Татарстана запустят проекты по созданию родительского стада кур-несушек и уток. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на зональном совещании по вопросам повышения деловой активности сельчан в Буинском районе, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Существенным отличием этого года является ориентированность на импортозамещение. Так, птицеводы, ранее занимавшиеся доращиванием молодняка из купленного за рубежом инкубационного яйца, заявились на проекты по созданию собственного родительского стада кур-несушек и уток. Поэтому снижения поголовья птицы быть не должно», – сказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров отметил, что в этом году введены новые гранты, а размеры ряда субсидий для личных подсобных хозяйств увеличены. Так, выросла сумма госсподдержки на строительство миниферм молочного направления. С 2015 года господдержку по этому направлению получили около 2,5 тыс. хозяйств на сумму 558 млн рублей, в том числе в прошлом году – 107 хозяйств на 50 млн рублей. Участники программы обеспечили прирост поголовья на 7 тыс. коров.

Министр подчеркнул, что с этого года введено новое направление субсидий – на строительство ферм по содержанию крупного рогатого скота на территории молочных мини-парков и кооперативов.

В Татарстане также реализуется программа комплексного развития сельских территорий. В прошлом году на нее было выделено около 2,5 млрд рублей, введено в эксплуатацию 2,5 тыс. кв. метров жилья. Новые квартиры получили 39 семей. Выдано более 1,6 тыс. ипотечных кредитов для строительства жилья на селе, построены инженерные сети, обновлена социальная инфраструктура.

В республике под урожай этого года посеяны озимые культуры на площади около 480 тыс. гектаров. Яровыми засеяно уже более 805 тыс. гектаров, или 44% площадей. Семенами, техникой и горюче-смазочными материалами по льготным ценам хозяйства обеспечены полностью.