Птеродактиль, археоптерикс, яйца динозавров: Вятский палеомузей везет редкости в Казань

В Музее естественной истории Татарстана на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» 28 января откроется выставка окаменевших ископаемых живых существ, населявших планету в прошлом на протяжении 500 млн лет.

Посетители смогут увидеть как подлинные черепа и скелеты разных ископаемых организмов, так и копии энциклопедических находок археоптериксов, обнаруженных в Германии в XIX столетии, летающих ящеров птеродактилей и рамфоринхов, скелеты морских ящеров, летающих рептилий, кладки яиц динозавров и т.д.

«Самых крупных экспоната два – это черепа тираннозавра и трицератопса, их длина около 1,2 метра. Остальные чуть меньше», – рассказала «Татар-информ» руководитель Музея естественной истории Татарстана Гузель Мингазова.

Выставку «Древняя жизнь» формируют экспонаты Вятского палеонтологического музея, она станет дополнением к постоянной экспозиции о геологическом и палеонтологические прошлом планеты самого Музея естественной истории Татарстана. Около полусотни привозных экспонатов разместят в лекционном зале музея, не смещая стационарную казанскую экспозицию. Палеонаходки продемонстрируют, как возникли и развивались живые существа на Земле, как поэтапно усложнялся животный мир до вымирания динозавров на примере самых крупных представителей Котельничской фауны.

«Мы в течение уже долгого времени общаемся, советуемся с коллегами из Вятского палеонтологического музея. У нашего музея есть лицензия на участие в раскопках на территории Котельничского местонахождение парейазавров – это родственники динозавров. Мы ежегодно выезжаем для проведения раскопок», – подчеркнула Мингазова.

Котельничское местонахождение парейазавров, к слову, – одно из крупнейших и богатейших по видовому разнообразию местонахождений пермских рептилий, известное с 30-х годов XIX века. На выставке будут, в том числе экспонаты, найденные в разные году учеными на этой территории.

Для удобства гостей, пояснила Гузель Мингазова, билеты можно будет приобрести как комплексно на посещение залов Музея естественной истории Татарстана и выставки «Древняя жизнь», так и отдельно только для знакомства с коллекцией Вятского музея.

В день открытия выставки сотрудники Вятского палеонтологического музея проведут ознакомительную экскурсию, расскажут о самых любопытных экспонатах и о проведении раскопок.

Увидеть ископаемых представителей фауны из фондов Вятского палеонтологического музея в Казанском Кремле можно будет до 4 апреля.