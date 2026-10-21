«ПСЖ» подтвердил разрыв крестов у Хвичи Кварацхелии

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«Пари Сен-Жермен» официально подтвердил характер повреждений, полученных тремя игроками в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:2).

Главная потеря — Хвича Кварацхелия. 25-летний вингер сборной Грузии получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. В ближайшие дни экс-футболисту «Рубина» предстоит операция. Травму он получил на 57-й минуте в борьбе за мяч с Хави Эспартом и не смог продолжить игру.

Также лазарет «ПСЖ» пополнили капитан команды Маркиньос и вингер Усман Дембеле. У бразильского защитника диагностирована травма правого бедра, у французского нападающего — левого. Оба будут проходить лечение в ближайшие недели. Дембеле был заменён ещё в первом тайме, Маркиньос покинул поле одновременно с Хвичей во второй половине встречи.