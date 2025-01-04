Псов, которые спрятались в трубе от салютов и застряли, спасли в Нижнекамске

В Нижнекамске сотрудники МЧС помогли выбраться из бетонной трубы трем собакам, которые спрятались там от салютов в Новогоднюю ночь.

Псы, услышав грохот салютов, зарались в бетонную трубу и выбраться сами не могли. Местная жительница безуспешно пыталсь им помочь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, при помощи бензореза и специнструмента пожарные ПСЧ №62 вскрыли часть трубы и освободили застрявших псов.