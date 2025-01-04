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Происшествия 4 января 2025 21:15

Псов, которые спрятались в трубе от салютов и застряли, спасли в Нижнекамске

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В Нижнекамске сотрудники МЧС помогли выбраться из бетонной трубы трем собакам, которые спрятались там от салютов в Новогоднюю ночь.

Псы, услышав грохот салютов, зарались в бетонную трубу и выбраться сами не могли. Местная жительница безуспешно пыталсь им помочь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, при помощи бензореза и специнструмента пожарные ПСЧ №62 вскрыли часть трубы и освободили застрявших псов.

#спасатели спасли собаку
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