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Псов, которые спрятались в трубе от салютов и застряли, спасли в Нижнекамске
В Нижнекамске сотрудники МЧС помогли выбраться из бетонной трубы трем собакам, которые спрятались там от салютов в Новогоднюю ночь.
Псы, услышав грохот салютов, зарались в бетонную трубу и выбраться сами не могли. Местная жительница безуспешно пыталсь им помочь.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, при помощи бензореза и специнструмента пожарные ПСЧ №62 вскрыли часть трубы и освободили застрявших псов.
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