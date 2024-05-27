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Псковская область получит 750 млн рублей на приобретение автобусов КАМАЗ
Правительство РФ выделит Псковской области 750 млн рублей на закупку современных автобусов повышенной вместимости, произведенных в Татарстане. Об этом Премьер-министр Михаил Мишустин сказал на совещании Правительства. Видео опубликовано в телеграм-канале Кабмина.
«Повышение качества жизни наших граждан — ключевой приоритет государства. Президент [Владимир Путин] в послании Федеральному Собранию говорил о таких масштабных планах по развитию общественного транспорта в российских субъектах с учетом экологических стандартов», — сказал Мишустин.
Всего для обновления автопарка Псковская область закупит 25 татарстанских автобусов.
«Они выпускаются в Татарстане, на КАМАЗе, и специально предназначены для городских и пригородных маршрутов с большим пассажирским потоком», — сказал глава Кабмина и отметил, что подобное пополнение должно помочь сократить интервалы движения автотранспорта, особенно в часы пик.
В целом за шесть лет регионы России дополнительно получат около 40 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов.
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