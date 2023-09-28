Психоз покупателей и «китайцы» от 2 млн: что с рынком легковых автомобилей в России

Средние цены на новые легковые автомобили отечественных марок в России в августе этого года превысили 1 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Средние цены на отечественные машины превысили 1 млн рублей

Средние цены на новые легковые автомобили отечественных марок в России в августе этого года превысили 1 млн рублей – это почти на 5% больше, чем годом ранее, согласно данным Росстата. Если же взять иностранные авто, то здесь средняя стоимость составляет почти 2,3 млн рублей – на 18% дороже, чем в августе 2022 года.

При этом к концу года автомобили еще подорожают – примерно на 30%, если сравнивать с 2022 годом. Эксперты связывают это с увеличением утилизационного сбора, а также нестабильным курсом рубля.

Так, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отмечает, что в конце прошлого года стоимость одного юаня составляла 8,5 рубля, а сейчас достигла 13 рублей.

«Почувствуйте разницу: то, что закупалось для весенних продаж осенью по 8,5 рубля за юань, и то, что закупалось в августе этого года по 13 рублей. И никто же это компенсировать не будет. Плюс утильсбор, который еще не полностью включен в цену, потому что крупные компании благодаря большим оборотам переписывают цену постепенно. Поэтому подорожание будет идти», – заявил «Татар-информу» Кадаков.

Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто в свою очередь отметил, что с декабря прошлого года автомобили уже подорожали на 20-25%.

«Это здорово бьет по потребителям, поэтому нужно несколько раз подумать, стоит ли вообще покупать за такие деньги. Пока перспективы не очень хорошие», – считает он.

При этом цены на новые автомобили в Татарстане выросли более чем на 10% в отечественном сегменте – с 893 тыс. до 1,1 млн рублей. Иностранные авто в республике подорожали почти на 28% – с 1,8 до 2,3 млн рублей.

Спрос на автомобили только увеличивается

Однако, несмотря на рост цен, спрос на автомобили только увеличивается. В августе этого года в России продано свыше 111 тыс. автомобилей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, по данным Ассоциации европейского бизнеса. В целом за январь – август продажи выросли на 30% – до 610 тыс. машин.

«Объем российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в августе 2023 года впервые за полтора года превысил 110 тыс. автомобилей, что является явным признаком его восстановления», – отметил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

Максим Кадаков считает, что одна из причин такой ситуации – отложенный спрос. «Люди достают деньги из-под подушки, понимая, что они обесцениваются. Они осознают, что поздно пить боржоми и машины уже дорогие. На этом психозе, на неуверенности считают, что раз не купил весной, то сейчас в последний момент еще успею», – сказал он.

Несмотря на рост цен, спрос на автомобили только увеличивается Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что эта ситуация либо резко прекратится, когда покупатели скажут, что по таким ценам невозможно покупать, либо спрос будет все же плавающим. «Но если этот процесс начнется, то у дилеров есть куда подвинуться по цене, потому что они неплохо зарабатывают на каждом автомобиле, так что они могут в своих аппетитах немного поужаться», – заявил Кадаков.

Он отметил, что такие действия не приведут к снижению стоимости на полмиллиона, но если автомобиль стоит 2,5 млн рублей, то его цену могут снизить и до 2,3 млн.

«Но даже если они будут урезать цену, то мы помним, что утильсбор еще не отыгран и стоимость будет повышаться. И если дилеры будут урезать свою маржу, то цена останется примерно на сегодняшнем уровне. Но дешевле автомобилям становиться не с чего, поэтому никаких позитивных перспектив нет. Все будет дорого», – заключил Кадаков.

Две модели дешевле миллиона рублей

Если рассматривать нынешние цены на новые легковые автомобили, то цена ниже 1 млн рублей только у двух отечественных моделей – LADA Granta и LADA Niva Legend. Стоимость «Гранты» начинается от 700 тыс. рублей, а «Нивы» – от 830 тыс. рублей.

При этом Игорь Моржаретто отмечает, что такая стоимость только в минимальной комплектации, которую почти никто не покупает, а с «допами» стоимость этих авто составляет около 1 млн рублей. «Есть пустая “Гранта” за 700 тыс. рублей, но остальные все уже под миллион», – заявил он.

Если рассматривать нынешние цены на новые легковые автомобили, то цена ниже 1 млн рублей только у двух отечественных моделей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Цены на другие модели стартуют уже от 1,1 млн рублей. Столько стоят новые LADA Niva Travel, а также два УАЗа: «Патриот» и «Хантер». Стоимость новой LADA Vesta начинается от 1,2 млн, так же, как и обновленного УАЗа Пикап. Стоит отметить, что на сайте официального производителя отсутствует цена на LADA Largus – видимо, из-за переноса производства в Ижевск, однако в автосалонах такие машины можно купить в среднем за 2 млн рублей.

Если же рассматривать зарубежные автомобили, то стоимость самых простых «китайцев» начинается от 1,8 млн рублей, но цена большинства машин находится за отметкой 2,2 млн рублей.

«У нас отсутствует средний класс на рынке: есть бюджетная “Гранта”, которая занимает треть рынка, и есть дорогие китайские автомобили от 2,5 млн рублей. И между ними нет ничего», – заключил Игорь Моржаретто.

Подержанные импортные авто в Татарстане подорожали в два раза

На фоне роста цен на новые автомобили вверх пошли и подержанные авто. Так, по данным Росстата, цена подержанных импортных автомобилей по России в августе этого года выросла на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним месяцем – с 980 тыс. рублей до более 1,2 млн.

При этом в Татарстане стоимость подержанного импортного авто выросла почти в два раза – с 600 тыс. до 1,1 млн рублей за машину. Вероятнее всего, к такому резкому росту привело не только подорожание новых автомобилей, но и желание покупателей сэкономить на покупке транспорта.

Стоит отметить, что эксперты говорят о довольно сильном старении автопарка в стране. Игорь Моржаретто рассказал, что если раньше, как правило, первый владелец пользовался автомобилем в среднем 4,5 года, то теперь этот показатель превышает 7 лет.