Психотерапевты КГМА назвали отличия депрессии у ребенка и взрослого

Депрессию у взрослых людей можно заметить по плохому настроению и неактивности. Об этом в прямом эфире рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психотерапии и наркологии КГМА, заслуженный врач РТ Анатолий Карпов.



«Депрессия у взрослых протекает по стадиям. Самые характерные признаки - сниженное настроение. Радоваться, развлекаться наряжаться людям не хочется. Какие-то праздники праздновать тоже не хочется. Все мысли прикованы, сознание сужено на этой ситуации, поэтому веселиться не к месту», - отметил профессор.



Взрослые люди становятся пессимистами. На более поздних стадиях депрессии появляются боли в груди, сердце и голове, при чем медики не смогут определить причину этой боли, подчеркнул спикер.



«У ребенка депрессия чаще бывает маскированной. Если это ребенок дошкольного возраста, родители не могут понять его слова: «мне скучно», «мне нечем заняться». Когда ребенок постоянно ходит рядом с мамой, постоянно хочет за нее зацепиться, хочет как можно больше времени проводить с ней, не отпускает ее от себя никуда, это тоже может быть компонентом, который поможет заподозрить депрессивную реакцию», - отметила кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Марина Белоусова.



Школьнике же чаще жалуются на боль, чем на нежелание посещать школу. Ведь родители довольно охотнее разрешат ребенку не идти в образовательное учреждение из-за больного живота, чем прислушаются к тому, что их сын или дочь просто не хотят посещать учебное заведение. Более того, родители наоборот заставят пойти учиться.



Депрессия у подростков может прикрываться лозунгом «Я не нужен», подчеркнул эксперт.



«Ребенок начинает искать лайки, искать какие-то сетевые игры для себя, возможности самоутверждения. Он на самом деле хочет, чтобы весь мир сказала: «мы тебя видим, ты есть, ты перед нами, мы одобряем то, что ты делаешь, мы одобряем то, как ты выглядишь»», - объяснила Марина Белоусова.

