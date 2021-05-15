Психотерапевт: Соцсети и мессенджеры повышают градус напряжения тревожных родителей

Социальные сети и мессенджеры негативно влияют на психику тревожных родителей и их детей, а также еще более повышают градус напряжения в обществе. Об этом во время прямого эфира заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Марина Белоусова.

По словам врача, тревожные родители своей постоянной тревогой индуцируют ребенка.

«Я вижу сейчас патологизирующее влияние социальных сетей, потому что родители постоянно мониторят соцсети, вдруг они что-то пропустят, вдруг они что-то не узнают. Эта информация (о стрельбе в школе — прим. Т-и) стала распространяться по родительским чатам в What`s App», — отметила Белоусова.

По мнению медика, информация, которая распространяется в социальных сетях и мессенджерах, в первую очередь тревожная, негативная, агрессивная.

«В соцсетях обсуждения связаны с наказанием, осуждением, — однако это не то, что сейчас нужно семье. Это лишь повышает градус их напряжения. Да, все кипят от праведного гнева, хотят справедливости. Многие ищут причины, почему так случилось», — поделилась врач.

Марина Белоусова посоветовала тревожным родителям временно не пользоваться социальными сетями и мессенджерами.

«На мой взгляд, было бы лучше, если семья, в которой есть тревожный ребенок и тревожная мама, отключилась бы от социальных сетей и не заходила туда. Или поставила бы себе ограничение: „Я захожу туда раз в час и не чаще и условно на пять минут“», — посоветовала спикер.