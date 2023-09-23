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Психотерапевт Римма Набиуллина: Испытав насилие, человек расщепляется на тирана и жертву
Столкнувшийся в детстве с насилием человек в дальнейшем может превратиться либо в тирана, либо в жертву, а для исправления детских травм необходима психотерапия. Об этом рассказала в программе «Интервью без галстука» телеканала «Татарстан 24» психотерапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РТ Римма Набиуллина.
«Когда человек впервые сталкивается с насилием, он расщепляется на тирана и жертву», — подчеркнула специалист.
Соответственно, впоследствии ему придется или «создавать такие отношения, где [он] будет терпеть издевательства, унижения и насилие», либо самому превратится в тирана. «Какая из сторон проявится, зависит от очень многих факторов», — пояснила психотерапевт.
В качестве примера Набиуллина упомянула случай со спокойным подростком, который, не выдержав, «очень сильно избил своего обидчика». «Как будто это жестокость. Но откуда агрессия у того ребенка, который его буллил?» — добавила она.
Таким образом, по словам врача, «ребенок, который видел зло от взрослых фигур и не мог им дать отпор, не может себя защитить» и «находит потом того, на кого сливает зло».
Впрочем, помочь в обретении цельности способна психотерапия. «Если человек цельный, <…> если у него были какие-то детские травмы, но он их исцелил, тогда этот человек, если даже сталкивается с какой-то жестокостью, может находить нормальные способы взаимодействия с этим», — подчеркнула Римма Набиуллина.
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