Психотерапевт рассказала татарстанцам, как победить тревожность

Проблема тревожности сейчас является одной из самых актуальных. Как ее победить, в специальном прямом эфире Оперативного штаба РТ рассказала заведующая отделением Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева психиатр, психотерапевт Ольга Башмакова.

«В настоящее время мы имеем большой проблемой повсеместную тревогу в связи с ограничительными мероприятиями, пандемией коронавируса, с возрастанием общего напряжения в обществе. Каждый человек должен проанализировать, насколько эта тревога занимает его жизненное пространство, может ли он с ней справиться, увеличивая физической активность и пребывая на свежем воздухе, переключение на другие любимые занятия», – отметила врач.

Если тревога возникает только перед важным мероприятием или ответственными сборами, не стоит беспокоиться. А если отвлечься невозможно, то нужно обратиться к психотерапевтам или психиатрам, ведь самостоятельно справиться с патологической тревожностью очень сложно.