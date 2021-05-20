Психотерапевт рассказала, стоит ли читать личный дневник своего ребенка

Если родитель нашел личный дневник своего ребенка, читать его не рекомендуется. Об этом в прямом эфире рассказала доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Марина Белоусова.

«Если родитель прочитает дневник, то следующий вопрос будет, что теперь мне с этим делать, как мне это развидеть и как вернуть свое представление о прежнем ребенке. Я убеждена, что читать нельзя», — отметила эксперт.

Психотерапевт поделилась мнением, что можно заглянуть в дневник только в случае, если ребенок специально положил его на видном месте с закладкой на определенной странице или оставил открытую папку на общем компьютере. Но так дети делают крайне редко, в случае, если они хотя донести мысль, которую стыдно или не хочется проговорить в слух.

По словам врача, чаще всего ребенок бережет свои личностные границы и грубое вторжение туда неоправданно.