Психотерапевт рассказала, как пережить потерю близкого человека

Самостоятельно справиться со смертью близкого человека очень сложно. Об этом в специальном прямом эфире Оперативного штаба РТ рассказала заведующая отделением Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева психиатр, психотерапевт Ольга Башмакова.

«Такая психотравма, как потеря близких людей, является наиболее сильно и долго действующей. Мы можем констатировать, что переработать ее конструктивно очень сложно, практически невозможно», – отметила Ольга Башмакова.

Врач отметила, что нужен большой период времени для определения веса и места ушедшего человека и чтобы найти себя заново.

«Во-первых, человеку не стоит ждать, что психотравма сама собой переработается, этого не будет. Нужен длительный период адаптации, дать себе время на приобретение новых смыслов жизни вне ситуации потери», – добавила спикер.

Психотерапевт отметила, что реакция на смерть близкого может быть разной от тоски и постоянных мыслей о невозможности жить дальше без человека до нарушения аппетита и сна, невозможности выйти на работу. Исходя из этого следует идти к психологу, психотерапевту или психиатру.