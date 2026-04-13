Психотерапевт рассказал, почему мы любим читать страшные новости

Врач-психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» рассказал, почему люди любят читать страшные и негативные новости.

По словам эксперта, приятными известиями наш разум обычно не удивишь – такие новости не вызывают стресса и не заставляют мозг срочно действовать, поэтому они отходят на второй план. В свою очередь, пугающая информация воздействует иначе – она попадает прямо в древние отделы мозга, отвечающие за инстинкт самосохранения.

В этот момент мозг получает сигнал об опасности и человек немедленно обращает на нее внимание, даже понимая логически, что ему самому ничего не угрожает.

«Страшная новость не оставляет нас равнодушными, потому что она нарушает наше базовое чувство безопасности. Если кто-то погиб при взрыве в соседнем городе – значит, и со мной это может случиться. Если убили человека на улице – значит, и я не застрахован. Мозг начинает лихорадочно собирать информацию: как это произошло? Почему? Кто виноват? Как мне этого избежать? Он пытается восстановить контроль над ситуацией. Но парадокс в том, что чем больше страшных новостей вы потребляете, тем меньше контроля вы чувствуете. Тревога не утихает, а нарастает», – отметил Федорович.

Эксперт подчеркнул, что если разобраться в этом механизме, то можно контролировать мозг, лишая его страха и ощущения угрозы в уязвимый момент.