Психотерапевт назвала тревожные симптомы, при которых родным умерших нужна госпитализация

Доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА кандидат медицинских наук Марина Белоусова перечислила ряд тревожных симптомов, при которых родным погибших необходима консультация психотерапевта или госпитализация. «Иногда изначально горевание идет по патологическому пути», — уточнила врач.

«Необходимо обратить внимание, если горюющий изначально активно высказывает суицидальные идеи. Если он совсем перестал спать и есть, запирается, не выходит на контакт, находится в изоляции, не думает о гигиене», — объяснила Белоусова. По ее словам, таким образом горюющий лишает себя возможности жить дальше, пассивно уходит из жизни.

«Если человек готовится совершить пассивное самоубийство, то имеет смысл подключить врачей-психотерапевтов, которые оценят степень необходимости оказания ему помощи и в некоторых случаях госпитализируют для принудительного лечения. Если горюющий говорит: „Оставьте меня в покое, я хочу умереть“, — это повод, чтобы с ним занимались врачи», — рассказала психотерапевт.

Если пациент идет на контакт и позволяет включать себя в психологические разговоры и медицинские процедуры, позволяет себя кормить и укладывать спать, то в этот момент можно остановиться только на наблюдении.

«Иногда людям так тяжело и душевная боль остра и невыносима, что они сами говорят: „Я не выдержу, мне нужны лекарства, я хочу забыться“. В этот момент пациенты сами обращаются за помощью. И это правильно, потому что они хотят справиться со своим состоянием, пережить. По-другому, но жить дальше», — отметила врач.