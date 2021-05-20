Психотерапевт объяснила татарстанцам разницу между ленью и депрессией

Как отличить лень от настоящей депрессии, в прямом эфире объяснила кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Марина Белоусова.

«Лень — это хочу делать то, что мне нравится, и не хочу делать то, что нужно вам», — сказала спикер.

А депрессия складывается из трех признаков: плохое настроение, снижение когнитивных способностей: работоспособность падает, не хочется ни о чем думать, ухудшается память и отсутствие мотивации к двигательной активности: не хочется гулять, надоели прогулки с собакой и хочется просто лежать.