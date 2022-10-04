Психотерапевт объяснил родителям, как понять, что у ребенка серьезные проблемы

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Как понять, что у подростка появились проблемы с эмоциональным состоянием, на пресс-конференции в «Татар-информе» объяснил кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Юрий Калмыков.

«Самое начало проблем трудно не заметить, потому что у подростка меняются поведение, настроение», - отметил доктор.

Нередко родители интерпретируют изменение эмоционального состояния у ребенка как лень, нежелание выполнять свои ежедневные задачи, избалованность. Из-за этого они теряют время и вовремя не обращаются к специалистам.

«Более серьезные признаки – это когда у ребенка резко что-то меняется в поведении, он замыкается, перестает общаться с друзьями, с которыми раньше общался, теряет интерес к учебе, начинает пропускать занятия. Это говорит об уже серьезных состояниях, где нужна помощь специалистов», – заметил Юрий Калмыков.

По его словам, взрослые нередко боятся обращаться к психологам, психотерапевтам и психиатрам, опасаясь постановки на учет. Но все же психологическая грамотность населения растет, все больше подростков сами обращаются к врачам.

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда подросток обращается и хочет получить помощь, а родители этому препятствуют, возражают, считают, что это ненужным», – заключил психотерапевт.