Психотерапевт объяснил, почему родители не замечают, что ребенок склонен к убийству

Часто родители не замечают у своего ребенка склонность к психическим отклонениям – так происходило и с преступниками, которые совершали недавние массовые убийства в учебных заведениях. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Юрий Калмыков.

«Часто родители не бьют тревогу, там, где нужно было бы, и не обращаются к специалистам. Бывают ситуации, когда все – друзья, педагоги видят изменения в поведении. А последние, кто это замечают – родители. На это есть много причин, в том числе и психологическая защита: им не хочется верить, что болен сын. Еще может быть чувство собственной неполноценности, что они не смогли уберечь от болезни ребенка», – объяснил доктор.

По словам специалиста, у преступников, которые совершали массовые убийства в школах в последние годы, были серьезные признаки измененного поведения, где родители должны были забить тревогу и добиться оказания психологической помощи.

Далеко не всегда будущий убийца будет кричать, что всех ненавидит, однако какие-то особенности поведения будут. К примеру, можно заметить увлечение особыми сайтами в интернете.

«Разговаривайте всегда со своими детьми обо всем», – дал совет психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Раиль Гарипов.

