Психотерапевт объяснил, что хронические болезни могут вызывать депрессию

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в разговоре с «Радио 1» рассказал, что хронические болезни, инфекции и могут ухудшать психическое самочувствие.

«Если есть фронтит, гайморит и пара гнилых зубов, то они своим присутствием могут обеспечить депрессивные переживания», – отметил эксперт.

По словам врача, хронические воспаления часто остаются незамеченными из-за того, что люди не придают значения слабовыраженным симптомам, хотя именно они могут поддерживать депрессивное состояние.

«Связь между психическими и соматическими состояниями работает в обе стороны. С одной стороны, депрессия часто сопровождает телесные заболевания, и психиатры могут их пропустить. С другой стороны, под соматическими жалобами нередко скрываются настоящие психические расстройства», – рассказал Федорович.

Главное для врача – видеть ситуацию целиком, учитывая особенности его тела, психики и скрытым связям между ними, считает эксперт.