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Психотерапевт из Казани рассказала, как отличить депрессию от хандры
Депрессия — это психологическое расстройство, сопровождающееся снижением настроения, угнетением мышления и двигательной заторможенностью. Человек начинает ощущать себя угнетенно, у него нарушается сон, рассказала в интервью «Татарстан-24» врач психотерапевт РКПБ им.Бехтерева Татьяна Иванова.
По ее словам, в отличие от простой хандры депрессия мешает человеку функционировать. Ему трудно ходить на работу, заниматься семьей и детьми, поддерживать общение с друзьями. Тому, кто замечает у себя эти признаки, можно обратиться за помощью к специалисту.
«Если вы подозреваете у себя депрессию, лучше идти к психотерапевту. Именно он установит диагноз, психолог диагнозов не ставит, он может провести тестирование и установить депрессию. Тогда психолог направит человека к психотерапевту или психиатру», — объяснила эксперт.
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