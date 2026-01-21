news_header_top
Общество 21 января 2026 16:34

Психосоматолог объяснила, как объятия помогают справиться со стрессом

Регулярные объятия способны заметно снизить уровень стресса и улучшить качество жизни, заявила врач-психосоматолог Екатерина Тур.

В разговоре с «Радио 1» она отметила, что во время объятий в организме запускаются биохимические процессы, которые снижают выработку кортизола – гормона стресса.

По словам специалиста, мозг в этот момент переключается на более спокойный режим, а человек чувствует себя увереннее и спокойнее.

Тур добавила, что привычка обниматься перед уходом на работу или перед сном помогает легче переживать напряженный день и сохранять больше сил к вечеру.

#Стресс #психология #советы #Здоровье
