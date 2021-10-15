Психоневрологический диспансер Челнов возглавила ученица Беккера

Главным врачом психоневрологического диспансера в Набережных Челнах стала Венера Бутлеровская. Об этом пишут «Челнинские известия».

Стаж нового главврача составляет 23 года. Коллеги считают ее достойной воспитанницей известного в республике врача — психиатра Исаака Беккера. Долгие годы Венера Бутлеровская была его заместителем.

Коллективу медицинского учреждения нового руководителя представил глава республиканского диспансера Ильгиз Ахметзянов. Венере Бутлеровской 44 года, родом она из города Таш-Кумыр Ошской области Киргизской ССР. Казанский медицинский институт окончила в 1998 году, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «психиатрия».

ПНД в Набережных Челнах был открыт в 1973 году. В настоящее время психиатрическая служба сосредоточена в психоневрологическом диспансере, который включает стационар на 205 коек, дневной и ночной стационар на 87 мест (в том числе 12 ночного пребывания), поликлиническое отделение на 300 посещений.