Психологи Татарстана начали выезжать в районы для помощи семьям мобилизованных

Татарстанские психологи начали выезжать в муниципалитеты республики для оказания помощи семьям мобилизованных. Уже прошли такие выезды в Сабинском районе, ведется работа с семьями в Лаишевском и Альексеевском районах, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Групповые занятия для семей мобилизованных проводятся в Альметьевске, Челнах на базе центров психолого-педагогической помощи», – рассказала замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Кроме того, семьи мобилизованных могут обращаться за психологической помощью на детский телефон доверия с единым общероссийским номером +7(800)200-01-22 и круглосуточный молодежный телефон доверия с единым номером +7(800)555-22-20. С начала частичной мобилизации на эти номера поступило 105 звонков.

Помощь в дистанционном формате также оказывается через единую горячую линию Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ (+7(800)200-34-11), единую республиканскую горячую линию «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» (+7(800)350-02-16), и круглосуточную кризисную помощь «Сердэш 129» по номеру: +7(843)279-55-80.