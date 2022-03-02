Психологи провели для подростков Татарстана тренинги, интерактивные игры и мастер-классы

Во Всемирный день психологического здоровья подростков педагоги-психологи центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи, молодежных центров и подростковых клубов провели мастер-классы, тренинги и интерактивные игры с подростками. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Сегодня у подростков есть запрос на получение бесплатной психологической помощи. Не всегда молодой человек может поделиться своими переживаниями с близкими и друзьями. И в этот момент он должен знать, что есть компетентные специалисты, которые смогут ему помочь разобраться с ситуацией, которая его беспокоит. И важно на регулярной основе проводить такого формата встречи, лекции, тренинги на профилактические темы, где в интересном и доступном формате педагог-психолог сможет достучаться до молодого человека», — отметила заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

На сегодняшний день в республике обращения принимаются анонимно 24 часа в сутки как по единому общероссийскому номеру 8 (800) 200-01-22, так и по муниципальным номерам в Казани — 8 (843) 571-35-71, Набережных Челнах — 8 (8552) 52-96-96, Нижнекамске — 8 (8555) 36-65-55. В Альметьевске муниципальный телефон доверия 8 (8553) 32-89-60 принимает сообщения с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в Елабуге, 8 (800) 200-01-22, — с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Кроме того, продолжают свою деятельность шесть центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи в пяти муниципальных образованиях. Также ведут работу педагоги-психологи в молодежных центрах и подростковых клубах республики.