Психологи отметили, что перенесенный коронавирус влияет на эмоциональный фон

Перенесенный коронавирус часто приводит к изменению эмоционального фона и резким перепадам настроения, а также к рассеянности и проблемам с внимательностью. Об этом заявил декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова, директор Психологического института Российской академии образования, президент Российского психологического общества и главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко, сообщает РИА Новости.

«Это часто повышенная тревожность, частые расстройства настроения, либо это идет в сторону необычной реакции на обычные раздражители, либо, напротив, вызывает снижения настроения, какие-то возможные потенциальные депрессивные состояния», — перечислил возможные осложнения специалист.

Зинченко также обратил внимание на то, что Covid-19 не только влияет на физическое здоровье, но и приводит к расстройствам памяти.

Главный внештатный специалист-психиатр, главный врач Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк в свою очередь отметил, что помимо прочих психических расстройств у переболевших случаются панические атаки.

«Еще одним характерным для этой пандемии психическим расстройством стал резкий рост панических расстройств, панических состояний у людей, которые переболели», — сказал Костюк в ходе презентации коллективной монографии «Психологическое сопровождение пандемии Covid-19» в пресс-центре МИА «Россия сегодня».