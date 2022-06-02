Психологи наркодиспансера помогают татарстанцам с расстройствами пищевого поведения

Сегодня, 2 июня, отмечается Международный день по борьбе с расстройствами пищевого поведения. Развитию проблем с питанием могут способствовать физические, социальные, генетические и даже психологические факторы, так как стиль и направленность питания человека отражает его внутреннее состояние и эмоциональные потребности.

«Если говорить о наиболее распространенных причинах нарушения пищевого поведения, это страхи, чувство вины, чрезмерный контроль со стороны близких, нарушения самооценки, чувство непонятости, ощущение беспомощности. Неумение конфликтовать, проживать конфликты также может приводить к нервным перееданиям и истощению», – сообщили в пресс-службе республиканского наркологического диспансера.

Нарушения пищевого поведения – очень серьезная проблема, к которой нужен комплексный подход. Как правило, подобные расстройства начинаются из-за психологических проблем. Поэтому специалисты рекомендуют: если у вас появляются навязчивые мысли о еде, подсчете калорий, если вы постоянно взвешиваетесь и сидите на диетах, то наряду с осмотром и у терапевта и эндокринолога также необходимо посетить и психолога.

К примеру, в психологической службе республиканского наркодиспансера трудятся медицинские психологи с высокой квалификацией, которые работают с разными формами зависимостей, в том числе и с нарушениями пищевого поведения.