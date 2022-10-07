Психологи МЧС России рассказали, как бороться со страхами и тревожностью

Как показывают исследования, в наши дни больше половины взрослого населения страны подвержены стрессу. Ежедневно россияне сталкиваются с огромным потоком информации и новостей, которые вызывают целый спектр чувств – от решительности и отваги до страха, тревожности и ощущения беспомощности.

По мнению психологов МЧС России, людям необходимо научиться совладать со своими эмоциями. По этой причине психологами были разработаны специальные рекомендации по борьбе со стрессом и тревожностью. Одна из основным рекомендаций – это сосредоточиться на первоочередных делах, распланировать день и придерживаться режима, а также поддерживать круг общения. Кроме того, необходимо следовать информационной «гигиене», то есть выбрать для себя 2-3 источника информации, которые заслуживают доверия, а также интересоваться другими новостями. Психологи советуют, уделять время физической активности и не злоупотреблять алкоголем.

Специалисты отмечают, что если не удается справиться со стрессом самостоятельно, лучше обратиться за профессиональной психологической помощью по телефону горячей линии психологической помощи МЧС России 8-800-775-17-17, психологической поддержки Вооруженных Сил РФ 8-800-550-67-98 или через интернет-службу экстренной психологической помощи МЧС России.

