Психологи рассказали, как избежать стресса на работе в новогодние праздники

В новогодние праздники психологи настоятельно советуют освободить себя от любых рабочих задач и отдохнуть. Людям, которые все же вынуждены трудиться в праздники, специалисты рекомендуют отнестись к сложившейся ситуации рационально и поощрить себя каким-нибудь подарком. Об этом сообщает РИА Новости.

«За то, что человек работает в выходной день, он получает деньги в двойном размере, потом он с удовольствием на эти деньги может отдохнуть, купить себе что-нибудь, – отметила психолог Ольга Батуева. – Тут каждый выбирает для себя то, что ему полезно и приятно. Кто-то идет на шоппинг, кто-то идет в спортзал или просто гулять, кто-то идет в SPA-салон, кто-то сидит дома и смотрит сериал».

Она также посоветовала работающим в праздники отметить Новый год повторно с близкими и друзьями, когда у них появится такая возможность.

Психолог-консультант Илья Шабшин рассказал, что не воспринимать необходимость работы в праздники как катастрофическое событие может помочь составление списка реальных трагедий, на фоне которых выход на работу уже не покажется таким болезненным и неприятным событием.

«Не каждый человек имеет навык переключения от отдыха к работе, а это два противоположных состояния. И переключиться потом на расслабленный вид отдыха, где мы замечаем все детали окружающего пространства, нашего внутреннего ощущения, очень сложно», — добавила кандидат наук.