Психолог Сальникова: Отдых на природе — лучшее лекарство для мозга

Вдали от гаджетов мозг освобождается от необходимости обрабатывать потоки информации, такие как музыка, телепередачи или телефонные уведомления. Отсутствие внешних раздражителей, например, городского шума, позволяет мозгу расслабиться и снизить уровень контроля, рассказала «Радио 1» психолог Дарья Сальникова.

По словам специалиста, городская среда переполнена искусственными цветами, которые служат зрительными триггерами для мозга. Напротив, природа предлагает нам базовую цветовую палитру, что способствует ощущению легкости.

«Мозг входит в психологически более спокойное, комфортное состояние, когда ему не надо обрабатывать эти сложные цвета. Это и есть цифровой детокс. То же самое с потреблением контента — наш мозг устает постоянно что-то впитывать, перестает развиваться, а во время прогулки происходит отстранение», — пояснила психолог.