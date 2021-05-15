Психолог: Родные и близкие горюющих должны быть рядом с ними

Родные и близкие горюющих по погибшим при нападении на казанскую гимназию №175 должны по возможности находиться рядом с ними. Об этом во время организованного властями Татарстана прямого эфира рассказала доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА кандидат медицинских наук Марина Белоусова.

По словам эксперта, сейчас у родных и близких погибших начинается фаза горевания, насыщенная психическими симптомами, который длится около шести — семи недель. В различных моделях она носит разные названия — период поиска, фаза Януса, уточнила она.

При этом психолог или психотерапевт должен предупредить родственников, что пережившие утрату люди начинают очень реально ощущать присутствие дорогого им человека. «Это момент, когда слышатся голоса, ощущаются прикосновения <…>. Этот момент, когда умершие будто находятся среди нас, многих горюющих пугает, так как они думают, что они сходят с ума от горя. Других горюющих он, как ни странно, радует, <…>», — сказала врач.

«В этот момент хорошо бы не оставлять человека одного, в этот момент хорошо бы его переключить и направить на что-то, что он позволит с собой сделать», — рекомендовала Белоусова. Принудительные же попытки отвлечь горюющего могут оказаться очень травматичными, хотя некоторым они, напротив, могут даже помочь.

«Иногда бывает важно не разговаривать об умершем, а просто помолчать, просто побыть рядом, просто в миллионный раз послушать одну и ту же историю <…>. И в этот момент они (испытывающие горе — прим. Т-и) меньше всего нуждаются в словах <…>. Слова не нужны, нужно присутствие — доброе, эмпатичное, понимающее», — подчеркнула психотерапевт.

Выступившая в качестве модератора эфира заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева после этого поинтересовалась у спикера, должны ли в таких случаях близкие, коллеги, живущие отдельно родственники оставлять горюющего в одиночестве.

«По возможности — быть [рядом]. Быть хотя бы в этом доме, быть хотя бы в этой квартире. <…> Мы рядом, мы здесь. Это не навязчивая забота, это понимание того, что вокруг тебя люди», — ответила Марина Белоусова.