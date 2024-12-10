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Психолог расскажет родителям, как гаджеты влияют на детей
Республиканский клинический наркологический диспансер проведет для родителей открытую встречу с психологом о влиянии телефонов и планшетов на детей. Назвали встречу «Ребенок, гаджеты и родители. Кто победит?». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.
«Заведующая психологической лабораторией, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет о том, как гаджеты влияют на детей и родителей, порассуждает о любови и страхах в сети и поделится тем, как гаджеты влияют на мозг несовершеннолетних», – рассказали в наркодиспансере.
Также психолог ответит на все интересующие вопросы взрослых.
Встреча пройдет в субботу, 14 ноября, в 12.00, по адресу: Казань, улица Сеченова, дом 6, корпус «Д», 3 этаж – на мансарде.
Участие бесплатное, требуется лишь предварительная регистрация по ссылке.
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