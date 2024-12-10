Психолог расскажет родителям, как гаджеты влияют на детей

Республиканский клинический наркологический диспансер проведет для родителей открытую встречу с психологом о влиянии телефонов и планшетов на детей. Назвали встречу «Ребенок, гаджеты и родители. Кто победит?». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«Заведующая психологической лабораторией, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет о том, как гаджеты влияют на детей и родителей, порассуждает о любови и страхах в сети и поделится тем, как гаджеты влияют на мозг несовершеннолетних», – рассказали в наркодиспансере.

Также психолог ответит на все интересующие вопросы взрослых.

Встреча пройдет в субботу, 14 ноября, в 12.00, по адресу: Казань, улица Сеченова, дом 6, корпус «Д», 3 этаж – на мансарде.

Участие бесплатное, требуется лишь предварительная регистрация по ссылке.