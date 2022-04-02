Психолог рассказала татарстанцам, как заметить аутизм у ребенка

Сегодня в мире отмечают день распространения информации о проблеме аутизма. Медицинский психолог Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Ильгиза Исмагилова рассказала «Татар-информу», какие симптомы расстройства аутистического спектра у детей.

Врач объяснила, что причины появления расстройства аутистического спектра весьма неоднозначны.

«Существенную роль играет наследственный фактор, хотя серьезное влияние оказывают и органические нарушения центральной нервной системы в период внутриутробного развития, при родах и в раннем детстве. Нередко эти факторы сочетаются. Иногда аутизм бывает следствием перенесенного заболевания, иногда проявлением текущего болезненного процесса», – рассказала психолог.

Чтобы предупредить заболевание у малыша, его маме необходимо заботиться о здоровье в целом и особенно во время беременности.

Ильгиза Исмагилова поделилась, что первые аутистические особенности проявляются у детей в возрасте до 2 – 2,5 лет и затрагивают психику.

«Прежде всего нарушается потребность в общении и способность к социальному взаимодействию, а также отмечается стереотипность поведения, интересов и активностей», – рассказала медицинский психолог.

Врач перечислила особенности в поведении ребенка, на которые нужно обратить внимание: если он не смотрит в глаза – трудно поймать взгляд, смотрит «сквозь»; не откликается на имя при сохранном слухе; у него нет отклика на то, к чему пытаются привлечь его внимание – он не смотрит, куда показывает взрослый; не обращается за помощью или не пытается чем-то поделиться; обращается с окружающими, как с неодушевленными предметами, – карабкается по ним, может сделать больно и никак не реагировать на возмущение.

Также взрослые могут заподозрить расстройство аутистического спектра, если ребенок не интересуется игрушками или играет не так, как другие дети, к примеру, выставляет предметы в ряд, крутит колеса машин или детали конструктора вместо того, чтобы катать и строить, при этом малыш сильно поглощен своим занятием; также он может производить впечатление гиперактивного, невоспитанного, непослушного и крайне нетерпеливого ребенка; в речи могут повторяться заученные фразы из мультиков или слова окружающих; если в поведении наблюдаются многократное бесцельное повторение движений – бег по кругу, раскачивания, кружение, хождение и пробежки на цыпочках, взмахи руками и потряхивание ими перед глазами.

«Если эти признаки проявляются в поведении ребенка в течение трех месяцев, то нужно обратиться за помощью к врачам. На практике родители, заметив особенности у своего ребенка, чаще всего начинают свой поход по врачам с невролога и не всегда своевременно попадают в поле зрения врача-психиатра», – рассказала Ильгиза Исмагилова.

Именно психиатр ставит точный диагноз, назначает лечение и занимается последующей коррекцией, а также сопровождает развитие и реабилитацию ребенка.

«Эффективность лечения и реабилитации достигается проведением комплексной помощи, с привлечением специалистов различного профиля: психиатров, медицинских психологов, нейропсихологов, педагогов-дефектологов, логопедов», – заметила специалист.

Медицинский психолог подчеркнула, что раннее выявление расстройств аутистического спектра и своевременное начало адекватной состоянию ребенка терапии, напрямую влияет на развитие малыша, способствует уменьшению тяжести симптомов и обретению независимости и самостоятельности во взрослой жизни, то есть коррекция аутизма должна начинаться как можно раньше.

Психолог поделилась, что существует служба ранней помощи детям и их родителям – это федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ. Там можно найти много полезной информации родителям особенных детей.