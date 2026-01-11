Психолог рассказала татарстанцам, как плавно вернуться к работе после длинных выходных

Фото: «Татар-информ»

Возвращаться к работе после длинных выходных нужно бережно, чтобы сохранить настрой и избежать стресса. Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая психологической лабораторией республиканского наркодиспансера Лилия Зайцева. По ее словам, плавный вход в рабочий ритм помогает сохранить накопленные ресурсы.

За день до выхода на работу (последний день отдыха):

Необходимо подготовить одежду, сумку, обед – чтобы утром не тратить на это силы. Лечь спать в привычное время, поскольку важно выспаться.

В первый рабочий день:

Начать утро спокойно: встать чуть раньше, чтобы без спешки принять душ, позавтракать, выпить любимый напиток;

Не заходить сразу в рабочие чаты. Дорогу на работу использовать как «буферную зону» – послушать музыку или аудиокнигу;

Первые 30 минут на рабочем месте посвятить мягкому вхождению в рабочий ритм: выпить чай или кофе, поздороваться с коллегами, не погружаясь сразу в задачи;

Составить реалистичный план на день – примерно на 50–60% от обычного объема. Включить в него разбор почты и скопившихся сообщений, 1–2 небольшие, но завершаемые задачи, чтобы вернуть чувство контроля;

Делать перерывы, особенно в первый день: вставать, разминаться, пить воду;

Не задерживаться на работе и постараться уйти вовремя, даже если не все выполнено.

В течение недели:

Во вторник–среду постепенно увеличивать нагрузку до привычной;

Запланировать на первую неделю что-то приятное – обед с коллегой, десерт, прогулку после работы. Это создаст «якоря» позитива;

Избегать сложных переговоров, конфликтных ситуаций и авральных задач, если это возможно. Их лучше перенести на следующую неделю.

Психологический настрой:

Принять, что первый день может быть менее продуктивным – это нормально, отмечает специалист. Главная задача – адаптироваться, а не ставить рекорды;

Вспомнить позитивные моменты отдыха, можно поставить на рабочий стол фото из отпуска;

Сфокусироваться на приятных аспектах возвращения: встрече с коллегами, привычном ритме, новых проектах.

По словам Зайцевой, главное – дать себе время на перестройку. Плавный старт помогает сохранить ресурсы, накопленные за выходные, и вернуться к работе без «ломки».