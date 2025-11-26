Психолог рассказала, почему перед Новым годом можно столкнуться с выгоранием

Уже в ноябре улицы наполняются огнями, а в соцсетях стартуют предпраздничные марафоны. Создается впечатление, что Новый год — это не один вечер, а долгий забег, который начинается задолго до 31 декабря. Почему радостное ожидание сменяется усталостью и апатией и как вернуть себе ощущение чуда?

Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе «Радио 1» пояснила, в чем кроется главная ловушка раннего погружения в праздник. Если для бизнеса и блогеров украшенные улицы — это готовый контент и реклама, то для обычного человека здесь таится риск эмоционального выгорания.

«Праздничная атмосфера, безусловно, помогает отвлечься от тревог и переключиться на что-то приятное. Но за это приходится платить: мы преждевременно тратим наши праздничные эмоции. Формула проста: мы уже успели порадоваться, а до кульминации еще далеко. В результате дофамин, который должен был накопиться к Новому году, оказывается израсходованным», — объясняет психолог.

К концу декабря, когда должны начинаться главные торжества, многие чувствуют лишь опустошение. Праздник становится чем-то обыденным, а бесконечные распродажи лишь усиливают чувство усталости и одиночества.

Психолог советует не держать эмоции в напряжении, а дать им «передышку». Хорошим решением может стать «промежуточный» праздник — например, встреча с друзьями или коллегами в начале месяца.

«Используйте те самые новогодние тарелки, создайте легкое праздничное настроение, а после сознательно "отложите" основную порцию праздника на канун Нового года. Нужно "приспустить натянутую тетиву" и научиться регулировать свой настрой», — рекомендует Кардиакос.

Главное — позволить себе растянуть удовольствие. Новый год должен стать желанной кульминацией, а не изматывающим марафоном, к финишу которого вы придете уже уставшим.